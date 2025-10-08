Gobernador Terán: La Guaira superó la meta de alistamiento en 135%

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, durante una rueda de prensa ofrecida en el marco de los Ejercicios del Plan Independencia 200, reiteró el compromiso de los litoralenses con la defensa de la patria.

En sentido, precisó que todas las estructuras creadas para la defensa del territorio están sustentadas en el marco jurídico del país. “Este ejercicio que se está haciendo, es un ejercicio plenamente respaldado en la Constitución, en la Ley de la Fuerza Armada”.

Asimismo, detalló en la entidad se superó al 135% de la meta de alistamiento y se están desplegando en el territorio los distintos talleres del método táctico de resistencia revolucionaria.

REDACCIÓN MAZO