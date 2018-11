Gobernador de Trujillo llama a comprar petros para protejer economía del país

Este lunes como estaba previsto, arrancó el Plan de Ahorro en Petro, ideado por el Gobierno Bolivariano para potenciar el Programa de Recuperación, Estabilidad y Prosperidad Económica.

El gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, acudió a la sede la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), para comprar petros. “Esto es histórico y todos los venezolanos debemos respaldar esta innovación puesta en práctica por el Presidente Nicolás Maduro, ya que es fundamental, clave, para romper el bloqueo que nos impone el gobierno de Estados Unidos”, precisó el mandatario regional.

Rangel Silva añadió: “Debemos dar el ejemplo de creer en el criptoactivo, así como otras personas cuando empezaron a aparecer las primeras monedas digitales, que creyeron en ellos; aunque muchos otros no creyeron y después se arrepintieron. Muchos han atacado al petro, pero debemos tener esperanza en esta criptomoneda porque esto marcará un hito histórico e importante para el desarrollo de nuestro país”, aseveró.

El gobernador del estado Trujillo destacó que la economía venezolana está siendo bombardeada desde diferentes factores internacionales y “por eso quienes creemos en la posibilidad de consolidar la iniciativa de tener una moneda propia, producto de esa visión del Comandante Hugo Chávez y el empeño del presidente Nicolás Maduro, debemos hacerla posible, no es solo el Gobierno sino el común de la gente, de fortalecer el petro”.

“Llamo a los venezolanos de corazón que entendamos la situación económica y el ataque internacional, solamente nosotros tenemos la responsabilidad de contrarrestarlo y el petro es una oportunidad de hacer una criptomoneda fuerte y que rompa el bloqueo”, puntualizó el mandatario regional.

El gobernador del estado Guárico, José Vásquez, quien también acudió a adquirir petros, coincidió con Rangel Silva, en que es un hecho histórico. “Comprar petros es un compromiso patrio”, expresó el también presidente de la Asociación de Alcaldes Bolivarianos de Venezuela.

“Debemos sentirnos orgullosos de entrar en ese escenario internacional de las criptomenedas. Tenemos que creer en nosotros y nuestras potencialidades. Con el petro y otras iniciativas, nuestra soberanía y estabilidad económica se fortalecen, y podemos decirles a quienes nos declararon la guerra económica que no podrán con nosotros”.

Recordó que Guárico es parte del enclave llanero occidental, integrado por los estados Apure, Barinas y Portuguesa, y al que el presidente Nicolás Maduro aprobó el 15 de octubre pasado, 20 millones de petros para apuntalar el Plan de Siembra del 2019. “Materias primas, fertilizantes, abonos, lo necesario para la siembra. Agroindustria e industria para el procesamiento, recibirán un gran despliegue de recursos.Todo lo necesario se negociará en petros, rompiendo así las barreras que quieren imponernos”, afirmó Vásquez.

Cabe destacar que este lunes acudieron a la Superintendencia de Criptoactivos, personas de la tercera edad para comprar petros. Algunos no lograron concretar la compra, pues aún no se están ofertando en bolívares, en la modalidad presencial (por taquilla). “Solo se venden en dolares, euros, yuanes y rublos. Hasta que el presidente Maduro no lo autorice no se negociarán en bolívares”, dijeron funcionarios que atienden al público en las taquillas de atención al público en la Sunacrip.

F/AVN

F/Archivo