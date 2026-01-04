Gobernadora Nueva York califica secuestro de presidente Maduro de «flagrante abuso de poder»

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó este sábado de «flagrante abuso de poder» la operación de Donald Trump para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, así como el ataque a Venezuela, al advertir que actuó «sin la aprobación del Congreso».

En un mensaje en su cuenta de X, Hochul, del Partido Demócrata, subrayó que «Nueva York da cobijo a una vibrante comunidad venezolana» y aseguró que se mantiene «al lado de las familias, tanto en el estado como en el extranjero, que esperan un futuro más estable».

Por su parte, la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, que forma parte del ala progresista de los demócratas, dijo en la misma red social que la operación no era sobre drogas.

“Si así fuera, Trump no habría perdonado el mes pasado a uno de los mayores narcotraficantes del mundo”, en referencia a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, a quien el presidente estadoundiense indultó el mes pasado.

«Se trata de petróleo y cambio de régimen. Necesitan un juicio ahora para fingir que no es así, especialmente para distraer del caso Epstein y del aumento de los costos de salud», aseveró Ocasio-Cortez, al referir el expediente del mayor pedófilo de EE.UU. que fue íntimo amigo de Trump.

F/Agencias