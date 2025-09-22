uniformes escolares

Gobierno alista distribución de más de un millón de uniformes escolares

Nacionales

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que el Gobierno Nacional se prepara para entregar más de un millón de uniformes escolares a estudiantes de todo el país.

A través de un video difundido en su canal de Telegram, el titular de la cartera mostró el trabajo de los equipos en los galpones del Ministerio, donde se organizan y embalan los materiales.

En las imágenes se observa cómo útiles, uniformes y morrales son clasificados y cargados en camiones, listos para su distribución en las instituciones educativas.

Rodríguez destacó que estas acciones forman parte de los programas sociales que garantizan el acceso a la educación y el apoyo integral a las familias venezolanas.

T/CO

Comments are closed.