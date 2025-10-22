Gobierno anuncia apertura de 416 tiendas MERCAL y PDVAL para fortalecer la red alimentaria nacional

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el sector alimentos prevé la inauguración de 416 nuevas tiendas MERCAL y PDVAL en todo el territorio nacional, como parte de las políticas del Gobierno Bolivariano para garantizar el acceso equitativo a los productos de primera necesidad y consolidar el desarrollo económico del país.

El anuncio fue realizado durante la inauguración del Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030, celebrado en Caracas, donde Rodríguez destacó que esta expansión del sistema alimentario público refleja el esfuerzo del Estado por alcanzar mayores niveles de bienestar y felicidad social para el pueblo venezolano.

“Todos los días recibimos reportes de nuevas aperturas de tiendas, supermercados y automercados privados en distintas regiones. Hay un crecimiento permanente: el pueblo está consumiendo más alimentos, y eso demuestra que hay una economía basada en el amor por Venezuela”, afirmó.

La vicepresidenta resaltó además el potencial productivo del país y llamó a continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para transformar sus riquezas en prosperidad y justicia social. “Ese esfuerzo nacional debe traducirse en felicidad para los venezolanos y las venezolanas, en seguridad social frente al bloqueo económico”, señaló.

Finalmente, Rodríguez agradeció la participación de las empresas públicas, privadas y emprendedores que forman parte del Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030, subrayando que la alianza entre todos los sectores es clave para avanzar hacia una economía diversificada y sostenible.

T/CO