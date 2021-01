Gobierno anunció regreso al esquema de cuarentena 7+7 a escala nacional

El presidente Maduro informó que durante el mes de diciembre las compras con herramientas digitales se incrementaron un 77%. Reiteró que la vacuna contra la Covid-19 debe ser de dominio público y de beneficio internacional, y no empleada como un arma de guerra

El presidente Nicolás Maduro dio este domingo el balance de la Covid-19, e indicó que el esquema 7+7 será mantenido en todo el país para evitar que se incrementen los contagios y prevenir situaciones como la que actualmente se viven en Europa y Estados Unidos. Recordó que en el mundo se anuncia la tercera ola de contagios y aseguró que las medidas en Venezuela son necesarias justas y equilibradas.

El Mandatario estaba acompañado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Maduro repasó el desarrollo de la pandemia en las últimas semanas del año 2020. Indicó que la batalla en Venezuela continúa para tratar de erradicar totalmente la propagación. Informó que se preparan los procesos para la vacunación de la población.

Maduro informó que al 3 de enero Venezuela registra 4.928 casos activos. “En la última semana hemos mantenido un promedio de 4.922 casos activos, 274 casos nuevos y 279 altas al día”, detalló.

Comparó la situación de Venezuela con la de otros países, entre ellos Estado Unidos, nación que rompió el récord de 400 mil casos y 4 mil fallecidos en un día, para llegar y superar 20 millones de contagios y más de 350 mil fallecidos a la fecha.

Diciembre exitoso

De acuerdo con el Presidente, el seguimiento nacional demuestra que la decisión de flexibilizar la cuarentena en el mes de diciembre resultó exitosa. Manifestó que debido a la aplicación de métodos de flexibilización amplia y segura en todo el país la actividad comercial, económica y social se desarrolló sin novedades. Se quintuplicó «en forma impresionante» el sector comercial, destacó.

Según los datos suministrados en diciembre, los pagos comerciales de forma digital se incrementaron un 77%, un 18,6% mediante pagos en divisas en efectivo y un 3,6% en moneda nacional en efectivo.

El Presidente aprovechó el tema para reiterar al país que «este año vamos a la economía digital 100%”, por lo que pido todo el apoyo de la banca venezolana.

En este sentido pidió hacer los ajustes necesarios para avanzar hacia la consolidación de la economía digital e instó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) llevar a cabo las coordinaciones necesarias que conduzcan a la implementación de métodos de pago con las novedades tecnologicas, y de esta manera dinamizar la economía del país.

Bloqueo de recursos

El Jefe del Estado denunció una vez más el bloqueo de recursos de bancos mundiales y naciones como Portugal, España e Inglaterra, en concordancia con las sanciones estadounidenses, lo que impide adquirir vacunas contra la Covid-19.

Al respecto, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a levantar su voz para que los recursos sean desbloqueados y de esta forma Venezuela pueda adquirir libremente las vacunas.

Hizo énfasis en el derecho a la salud, que debe ser garantizado por encima de diferencias ideológicas, políticas y económicas. “La vacuna debe ser de dominio público y de beneficio internacional, no se está cumpliendo con eso. La vacuna, sálvese quien pueda (…), la regla del capitalismo internacional, quien no la pueda comprar que se muera, quien tenga plata para comprar la vacuna la compra y se la entregan rápido. No puede ser la vacuna objeto del mercantilismo salvaje”, expresó.

Aseveró que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodriguez, ha conversado con los cancilleres de estos países para exigirles que sea entregado ese dinero para la compra de este fármaco y medicinas y se han negado.

“Venezuela les ha solicitado a estos países que entreguen el dinero para compran el medicamento mediante la Organización Mundial de la Salud y se han negado”, dijo.

Sin embargo, explicó el Mandatario, el Gobierno Nacional firmó con Rusia el contrato para obtener las primeras 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. “Va viento en popa, las compramos esta semana para que lleguen el primer trimestre de este año. Porque la vacuna rusa no está bloqueada contra Venezuela. Sacamos recursos y pagamos”, dijo.

Agregó que también se encuentran en negociaciones con Cuba, donde se desarrolla la vacuna llamada Soberana 02, con la cual este país aspira a inmunizar a toda su población contra el nuevo coronavirus en el primer semestre de 2021.

La vacuna no debe ser un arma

Maduró manifestó que el coronavirus no se acabará con la vacunación, la cual además ha originado una guerra entre naciones por la adquisición del fármaco.

En este sentido, sostuvo que la vacuna contra la Covid-19 es utilizada como objeto de la guerra geopolítica para ver quién es más dominante y quién manda en el mundo.

Señaló que se ha exacerbado la guerra entre los poderosos del mundo, “entre Estados Unidos y Europa por hacerse valer y someter a los pueblos”. “(…) Es una guerra asquerosa”, dijo.

Al respecto, se preguntó si los pueblos del Sur, de África, de Asia, América Latina y las islas del Caribe tendrán acceso a la vacuna, o “solamente van acceder los protegidos y multimillonarios en el mundo”.

En ese sentido, rechazó el uso hegemónico de la vacuna y de todos los elementos para la cura del nuevo coronavirus. “La voz de Venezuela está a la orden para decir esta y otras grandes verdades” sentenció.

Acotó que las vacunas contra la Covid- 19 hay que utilizarlas para prevenir y sanar, que sean de dominio público y beneficio internacional.

T/ Redacción CO

F/ Prensa Presidencial

Caracas