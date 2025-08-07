Gobierno Bolivariano activa despliegue permanente ante contingencias por lluvias

El Gobierno Bolivariano ha activado un despliegue permanente de equipos para atender las contingencias causadas por las recientes lluvias en varios estados del país, según informó Claudio Bastiani, ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas.

En una entrevista para el programa Al Aire de Venezolana de Televisión (VTV), Bastiani explicó que se han implementado las directrices del presidente Nicolás Maduro en coordinación con las comunidades organizadas, priorizando el trabajo en el campo.

«Hemos puesto el énfasis en el trabajo en el campo. Nos hemos activado y nos hemos desplegado», afirmó, destacando la capacidad de respuesta institucional.

El ministro detalló que se ha establecido un protocolo de actuación que incluye la evaluación de daños, la distribución de agua potable, el transporte de camiones cisterna y la instalación de pozos como puntos de suministro en las zonas afectadas.

Además, se está facilitando el suministro de tuberías y otros materiales necesarios para la rehabilitación de los sistemas hídricos, reafirmando el compromiso del gobierno con la población.

T/CO