Gobierno Bolivariano adecua Cuadrantes de Paz en Trujillo y refuerza el sistema VEN-911

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, encabezó en el estado Trujillo el acto de Adecuación de los Cuadrantes de Paz, jornada en la que se entregaron 55 unidades patrulleras, 442 motocicletas y 221 equipos telefónicos, como parte del fortalecimiento del despliegue de seguridad en la entidad andina.

Durante la actividad, el también ministro de Interior, Justicia y Paz informó que el Gobierno Nacional avanza en la instalación de cámaras de vigilancia para robustecer el sistema VEN-911 en la región. “Estas cámaras ayudan a la seguridad, para prevenir. Ya hemos recibido un lote y vamos a enviar para acá las primeras 36 para seguir uniendo todo el 911”, señaló.

Cabello exhortó a los alcaldes del estado a involucrar al sector comercial en esta estrategia, invitando a poner a disposición del VEN-911 los sistemas privados de videovigilancia. “Así van a ganar los comerciantes también para asegurar y fortalecer”, indicó.

Asimismo, precisó que más del 60 % de los Cuadrantes de Paz del país ya cuentan con dotación y vehículos, y anunció que a partir de abril todas las Comunas deberán tener su propio cuadrante. “En abril nosotros debemos tener Venezuela entera completa con Cuadrantes para las 5 mil 336 Comunas que hay hasta ahora”, afirmó.

Al referirse a los resultados del programa, recordó el caso de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda. “Hoy Petare es territorio de paz: 246 cámaras instaladas en todas las calles, la gente sale en la noche a la hora que sea, no hay delito”, expresó, al destacar la capacidad de respuesta inmediata de los cuadrantes.

Finalmente, subrayó el impacto de este modelo en el interés de los jóvenes por incorporarse a los cuerpos policiales. “Pasamos de 7 mil 800 solicitudes a 32 mil muchachos que se quieren sumar, pero tiene que ser una policía distinta, una policía del Pueblo”, sostuvo, al recalcar que la dotación entregada en Trujillo es resultado del trabajo conjunto entre los gobiernos nacional y municipal para garantizar la paz ciudadana.

