Gobierno Bolivariano anuncia el inicio del Plan Caza Hueco 2026 en Caracas

El Jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, anuncia el inicio del Plan Caza Hueco 2026 en la capital venezolana, con el fin de garantizar las labores de mantenimiento en las vías principales, para mejorar el tránsito y la movilidad segura de las personas.

En declaraciones para los medios de comunicación, Fernández informó que este programa comenzará su ejecución desde el kilómetro 1 de El Junquito hasta el kilómetro 12.

Asimismo, detalló que para las labores de rehabilitación de esa via fueron destinadas 13 toneladas de asfalto.

Fernández indicó que también hay cuadrillas trabajando en la parroquia San Pedro donde asignadas 250 toneladas de asfalto. Igualmente, aseveró que están desplegados en las parroquias San Agustín, Sucre, El Valle y Caricuao para colocar las primeras 1.500 toneladas de asfalto

El Jefe de Gobierno de Distrito Capital anunció que en el año 2025 se colocaron más de 24.000 toneladas de asfalto, además de 10 mil toneladas adicionales en las autopistas a través del Plan Nacional de Asfaltado.

