Gobierno Bolivariano concientiza a estudiantes de Miranda en el uso pacífico de la energía atómica

La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigaciones en Telecomunicaciones (Cendit) desarrolló la actividad Nosotras Nucleamos Ciencias, dirigida a más de 150 estudiantes de educación media general y técnica, en el Complejo Educativo Industrial Leonardo Infante, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda.

Esta actividad, realizada como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tuvo como objetivo concienciar sobre el uso pacífico de la energía atómica en las áreas de las ciencias, investigación e innovación.

La disertación estuvo a cargo de Gloria Carvalho, presidenta del Cendit y secretaria ejecutiva del Polo Científico Tecnológico, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

El encuentro permitió a los asistentes conocer sobre los usos pacíficos de la energía nuclear y explorar las diferentes técnicas de esta tecnología que desarrollan científicas venezolanas en el país.

Carvalho exhortó a las nuevas generaciones de investigadoras y científicas del país, así como al público en general, a utilizar esta fuente de energía limpia, estable y de bajas emisiones de carbono con fines humanistas, enfocados en «la paz y la continuidad de la ciencia por Venezuela».

La jornada, que se llevó a cabo en el auditorio Jermán Ubaldo Lira, contó con la asistencia de más de 10 instituciones educativas de Miranda, incluyendo los liceos Mariano Picón Salas, Rómulo Gallegos, Luis Rodríguez Sánchez, 12 de Febrero, Antonio Ortega Ordóñez, Juana La Avanzadora, Magaly Burgos, Santiago Mariño y Armando Castillo Plaza.

Se trató de una actividad interactiva, lúdica y participativa, cuyo propósito fue inspirar y empoderar a las jóvenes estudiantes sobre los fines y aplicaciones pacíficas de la energía atómica, tales como la generación de electricidad, la medicina nuclear, la agricultura y la industria.

Para Rosa Becerra, Autoridad Única Educativa de Miranda, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación (Mppe), la iniciativa permitió dialogar de forma diáfana «sobre un concepto y un tema tan complejo (…) como lo es la energía nuclear, pero que los especialistas han explicado de manera sencilla y agradable».

«La ciencia en el estado Miranda tiene un rol preponderante en las áreas de investigación», sostuvo Becerra, quien destacó su satisfacción al saber que «más del 60 % de los estudiantes de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán pertenecen al estado Miranda».

La analista de Formación de la Oficina Nacional de Enlace del Polo Científico Tecnológico, Oriana González, explicó que durante el encuentro las estudiantes trabajaron en cinco esferas de actividades. En ellas, debían vincular el uso pacífico de la energía atómica con la salud y nutrición, la agricultura, el agua y el medio ambiente, la protección radiológica y la regulación energética.

Posteriormente, las asistentes se agruparon para exponer los mitos y las realidades del uso de la energía nuclear, relacionados con las cinco esferas. Una vez sistematizados los argumentos, las conclusiones fueron plasmadas en pancartas y presentaciones con ejemplos.

Finalmente, González expresó que la actividad tuvo la intención de despertar en los jóvenes «vocaciones científicas y el liderazgo en las investigaciones a favor de la paz, la soberanía e independencia».

F/Mincyt