Gobierno Bolivariano crea Comisión de Alto Nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

Tras la agresión militar sufrida el pasado 2 de enero, el Gobierno Bolivariano anunció este domingo la creación de la Comisión de Alto Nivel para la Liberación del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Combatiente Cilia Flores.

El anuncio fue realizado por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, luego de finalizar el Consejo de Ministros liderado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

La nueva instancia estará conformada por figuras clave del Estado venezolano, con el objetivo de coordinar acciones nacionales e internacionales para el retorno inmediato de la pareja presidencial. La comisión está integrada por: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación para el Diálogo y la Paz; Yván Gil, canciller de la República; Kamila Fabri, defensora de los derechos humanos y Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información.

Ñáñez destacó que el reclamo por la liberación ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un «clamor en las calles de Europa, América, Asia e incluso dentro de los propios Estados Unidos». Resaltó además que en la reciente reunión de la CELAC, la gran mayoría de las naciones repudiaron la violación de la inmunidad diplomática de los mandatarios.

«No se puede permitir que un hecho tan nefasto se convierta en precedente, pues sería un factor de desequilibrio no solo para la región, sino para el mundo entero», enfatizó el ministro.

Seguridad agroalimentaria

Ante el escenario de asedio, el Ejecutivo nacional decretó la creación del Estado Mayor Agroalimentario, Industrial y Comunal, dicha instancia tiene como misión prioritaria afianzar los proyectos de soberanía alimentaria y garantizar el abastecimiento total en cada rincón del país, asegurando que las cadenas de producción no se vean interrumpidas por la agresión extranjera.

Durante el balance, el ministro informó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó personalmente a los efectivos militares heridos durante los combates del 3 de enero.

«Visitamos a soldados y soldadas heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra dignidad y a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros», señaló Ñáñez, reafirmando que, pese al ataque, el pueblo venezolano se mantiene movilizado en las calles con la bandera tricolor en defensa de su derecho inalienable a la autodeterminacion.

T/Yorcellys Bastidas