Gobierno Bolivariano creará cuerpo científico para fortalecer políticas ecosocialistas

El Gobierno Bolivariano, a través del ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt) y el ministerio de Ecosocialismo (Minec), creará un cuerpo científico para acompañar y fortalecer las políticas ecológicas.

Este equipo, informó el ministro para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, estará conformado por especialistas ambientales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

«Todas las líneas de investigación y de acción en favor de la Madre Tierra serán diseñadas en una mesa de articulación perfecta con las mentes más brillantes de este país», sostuvo.

La iniciativa surgió tras un encuentro entre los ministros Freddy Ñáñez, Gabriela Jiménez (Mincyt) y el director del IVIC, Alberto Quintero.

El IVIC, principal instituto de investigación del país, cuenta con centros, laboratorios, unidades y servicios enfocados en ecología, clima, crisis ambiental y geomática, que aportan importantes conocimientos con enfoque integrador.

F/Mincyt