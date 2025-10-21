Gobierno Bolivariano de Anzoátegui se desplegó en Freites para atender a 22 familias afectadas por las lluvias

Autoridades del Gobierno Bolivariano del estado Anzoátegui se desplegarón este lunes en el municipio Freites para atender a 22 familias afectadas por las fuertes precipitaciones que provocaron la crecida del río Amana en las poblaciones de Mundo Nuevo, Guayabal y El Amparo.

‎

‎En ese sentido, se conoció que equipos de seguridad y rescate de Protección Civil, Bomberos y la alcaldía de Freites se trasladaron al lugar donde se mantiene el recorrido y monitoreo de las zonas y viviendas anegadas.

‎

‎»Los recientes eventos meteorológicos han generado que algunos ríos como el Amana se salgan de su cauce y, hasta el momento hay algunas viviendas afectadas y anegaciones de vías de acceso hacia algunas zonas rurales», precisó Jesús Varela, Autoridad Única del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y Administración de Emergencias de Desastres.

REDACCIÓN MAZO