Gobierno Bolivariano decreta 7 días de Duelo Nacional en honor a los mártires de la defensa soberana

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó 7 días de Duelo Nacional en memoria de los jóvenes que ofrendaron sus vidas durante la reciente defensa del territorio y la institucionalidad democrática.

La medida, que busca honrar el sacrificio de los jóvenes mártires frente a las recientes agresiones imperiales contra la Nación , que incluyeron el bombardeo de zonas civiles y militares de varios puntos en el país, entre ellas, Caracas; fue anunciada durante un recorrido de Rodríguez por la comuna José Félix Ribas, en el barrio Santa Ana de la parroquia Antímano.

La Jefa de Estado en carácter de encargada, reconoció el valor de aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron en la primera línea de combate defendiendo la investidura del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, quien junto a la Primera Dama, Cilia Flores, permanece en condición de rehén tras su secuestro. «He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor, honor y gloria a los jóvenes mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela», dijo.

Durante sus declaraciones, enfatizó el impacto humano de la agresión armada, manifestando su dolor ante los hechos recientes: «Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos, pero yo sé, yo sé, ellos se martirizaron por valores supremos de esta República».

Finalmente, aseguró que la mejor forma de honrar este sacrificio es manteniendo la firmeza en el trabajo diario y la protección de la tranquilidad de la República.

T y F/ Prensa Presidencial