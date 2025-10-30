Gobierno Bolivariano desmantela plan de la CIA para atacar naves de EE.UU. e incriminar a Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un contundente acto de soberanía y denuncia internacional, reveló la desarticulación de un plan de desestabilización orquestado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Las declaraciones se emitieron durante una vibrante visita a la Comuna «De Cara al Río», en Brisas de Petare, donde el Jefe de Estado compartió los avances del Poder Popular en autogobierno y desarrollo productivo.

El Mandatario venezolano, dirigiéndose al Ministro de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, desenmascaró la estrategia imperial, cuyo objetivo era sembrar el caos y justificar una agresión militar en el Caribe.

«El imperialismo viene y siembra la cizaña, la intriga, el odio para poner a pueblos limítrofes, pueblos que han convivido en paz toda la vida, ponerlos a pelear», advirtió el Presidente.

Plan Macabro para Incriminar a Venezuela

El Presidente Maduro detalló el «modus operandi» del complot descubierto por la inteligencia y contrainteligencia bolivariana:

«La propia CIA, con toda la maldad que los caracteriza, iba a atacar las propias naves de Estados Unidos… ¿A quién le iban a echar la culpa? ¿Qué creen ustedes, si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas de Trinidad y Tobago, a quién le iban a echar la culpa? Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela, para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos».

El Jefe de Estado confirmó la captura de mercenarios y el rastreo en la zona oriental, lo que ha permitido obtener confesiones y desmantelar la operación. «Nuestra Inteligencia y Contrainteligencia ha vuelto a tener un éxito y ha derrotado el plan macabro de la CIA contra el pueblo de Venezuela y Trinidad y Tobago, ¡éxito rotundo!», celebró.

Soberanía y Defensa del Espacio Aéreo

En el marco de esta denuncia sobre la agresión imperial, el Presidente Maduro reafirmó la firmeza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la defensa del territorio ante las constantes violaciones del espacio aéreo por parte del narcotráfico.

El Jefe de Estado reportó dos incidentes recientes que demuestran la constante amenaza y la vigilancia activa de la FANB:

Aviones del Narcotráfico: «Anteayer, en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, se metió un avión del narcotráfico por el caribe, nuestra aviación enseguida lo detectó y se hizo en el marco de la ley».

Intrusión desde el Norte: «Pero también hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte y en el uso de nuestra ley y cumpliendo el respeto al Derecho Internacional y todos los protocolos ejercimos la soberanía. ¿Quién la ejerce? Nuestros militares y nuestro pueblo».

Con esta visita al Poder Popular y la vigorosa denuncia internacional, el Gobierno Bolivariano reitera su compromiso con la paz regional, al tiempo que mantiene la máxima alerta ante las constantes amenazas injerencistas que buscan socavar la soberanía nacional.

