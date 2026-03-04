Gobierno Bolivariano desmiente noticia falsa de Reuters contra Delcy Rodríguez

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desmintió de manera categórica un nuevo fake news difundido por la agencia de noticias Reuters en contra de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez.

El referido medio de comunicación señaló, sin presentar prueba alguna, que los Estados Unidos (EE.UU.) preparaban una presunta acusación contra Rodríguez por supuestos «cargos de corrupción y lavado de dinero».

Ante esta publicación, el fiscal general adjunto de Washington, Todd Blanche, desmintió formalmente a la agencia de noticias a través de sus canales oficiales. «Es completamente falso. No estoy seguro de cómo llega tal noticia falsa a la publicación», escribió el funcionario estadounidense en su cuenta de la red social X.

Estas narrativas carecen de sustento real y forman parte de una estrategia mediática externa diseñada para generar desestabilización. Por tal motivo, Venezuela desestima estos episodios de desinformación que tienen el único objetivo de dañar la imagen de las autoridades venezolanas.

Es importante recordar que la gestión de la dignataria encargada se mantiene enfocada en la agenda de paz y desarrollo del país.

