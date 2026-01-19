Gobierno Bolivariano desmintió fake news de medios internacionales contra la Presidenta Encargada

A través de la red social X, el Gobierno Bolivariano desmintió el fake news replicado por la agencia de noticias internacional The Associated Press (AP), en el cual tratan de impulsar una nueva narrativa contra Venezuela, ahora utilizando la figura de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Nueva versión, mismas “fuentes” y cero pruebas. Ya demostraron que esto no se trata de la falsa narrativa sobre Venezuela y el narcotráfico, sino de mantener la amenaza contra la Presidenta (E.) @delcyrodriguezv», indicó la cuenta oficial de Miraflores en la mencionada red social.

La noche del domingo, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz publicó en la red social Instagram un comunicado para desmentir la información publicada por medios internacionales contra el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, como parte de la campaña mediática que sostienen para desprestigiar y tratar de dividir al Alto Mando político y las fuerzas revolucionarias.

T/MAZO