Gobierno Bolivariano despliega acciones inmediatas ante emergencia por lluvias en Mérida

El Gobierno Bolivariano del estado Mérida activó un despliegue integral de atención y seguridad en la vía Los Chorros de Milla, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas que provocaron el incremento del caudal de la quebrada en la zona.

El gobernador Arnaldo Sánchez informó que, hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas ni daños estructurales de gravedad.

Desde el lugar de la emergencia, el mandatario regional destacó el trabajo conjunto de Protección Civil, Bomberos, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y la Policía del estado, quienes mantienen presencia permanente para resguardar a las familias y restablecer el tránsito en los sectores afectados. “Estamos desplegados atendiendo a nuestro pueblo. El llamado es a la calma y a confiar en el equipo que trabaja sin descanso por Mérida”, expresó.

Sánchez supervisó además el parque zoológico Chorros de Milla, donde el río presentó un desbordamiento temporal que ya fue controlado. Indicó que el caudal ha disminuido progresivamente y que se mantienen las labores preventivas para evitar nuevos incidentes ante posibles lluvias.

De igual forma, el Servicio Autónomo de Peajes y Vialidad del estado Mérida (SAPVEM) activó cuadrillas especializadas para la remoción de sedimentos y limpieza de deslizamientos en la zona de Los Pegones, perteneciente a la Local 008, a fin de garantizar la normal circulación vehicular.

El Ejecutivo regional reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de la población, asegurando que se mantendrán los equipos de emergencia activos hasta restablecer completamente las condiciones de normalidad en las áreas afectadas.

