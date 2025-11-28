Gobierno Bolivariano despliega Plan de Amor y Prosperidad Alimentaria en todo el país

Como parte del Plan de Amor y Prosperidad Alimentaria, el Gobierno Bolivariano ha iniciado un despliegue en la Plaza Los Próceres Civiles, de la ciudad de Caracas, esto con el objetivo de garantizar el acceso alimentario al pueblo venezolano.

El ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo destacó que estas actividades se están llevando a cabo en todo el territorio nacional, con diversos programas como el de Venezuela Come Más Pescado.

“Hemos alcanzado niveles de abastecimiento alimentario único en la historia de Venezuela y además de soberanía alimentaria, que lo ha llamado amor y prosperidad alimentaria”, expresó el Ministro.

Aseveró que hay cientos de puntos a nivel nacional en todos los estados. “Hoy acá se está mostrando todo lo que es la fuerza del sistema alimentario venezolano, venimos de recorrer el programa de bodegas móviles, recorrer todo lo que es el abastecimiento de hortaliza y de pescado”, añadió.

REDACCIÓN MAZO