Gobierno Bolivariano distribuye 21 mil toneladas de alimentos para el pueblo venezolano

En una jornada de Feria del Campo Soberano, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la distribución de 21 mil toneladas de alimentos a través de programas sociales durante este fin de semana. Estas acciones forman parte de un despliegue nacional de mercados a cielo abierto diseñados para ofrecer productos a precios accesibles y atender de manera directa a la población.

Durante el recorrido por la Comuna Socialista Zona Norte de la Parroquia Altagracia, Rodríguez inspeccionó los planes de atención para adultos mayores y la integración de la juventud en labores de protección social.

Asimismo, resaltó el papel de los «cocineritos de la patria» en la promoción de productos del mar durante la temporada de cuaresma, reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad alimentaria de las familias venezolanas.

Prensa Presidencial