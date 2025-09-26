Gobierno Bolivariano entregó totalmente rehabilitado el ambulatorio Centro Cívico Municipal en Macarao

El Gobierno Bolivariano entregó totalmente rehabilitado, el ambulatorio Centro Cívico Municipal 1954, ubicado en la parroquia Macarao, en la ciudad capital.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, realizó un recorrido por las instalaciones que fueron renovadas en su totalidad.

«La comunidad de la parroquia Macarao celebra estos nuevos espacios de calidad para la atención a la salud de todas y todos», expresó la Alcaldesa a través de una publicación en su cuenta en la red social Instagram.

Meléndez destacó que al menos 1.200 habitantes podrán ser atendida en ese centro de salud que ahora cuenta con espacios al 100% acondicionados para los servicios de: Medicina General, Pediatría, Odontología, Ginecología, Enfermeria, Farmacia y Laboratorio.

Detalló que en total, son 12 consultorios médicos, 4 salas de baño, cocina y comedor, residencias médicas, recepción, fachada y áreas comunes, las cuales fueron completamente refaccionados.

«La Operación Caracas Sonríe continúa adelante, transformando espacios, para el bienestar del pueblo. ¡Felicidades, Macarao!» Indicó.

REDACCIÓN MAZO