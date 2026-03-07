Gobierno Bolivariano fortalece agenda de cooperación estratégica con Estados Unidos

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el fortalecimiento de la agenda de trabajo bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos, orientada a dirimir diferencias mediante el diálogo diplomático y político.

Durante su intervención, confirmó el cumplimiento de visitas de alto nivel por parte de los secretarios de Energía e Interior estadounidenses, con quienes se han revisado hojas de ruta constructivas para la reactivación y desarrollo de los sectores estratégicos de petróleo, gas y minería.

Esta etapa de acercamiento se fundamenta en la doctrina de «buena inteligencia» y reconocimiento mutuo, inspirada en la correspondencia histórica de 1818 entre el Libertador Simón Bolívar y el presidente James Monroe.

La Mandataria Encargada destacó que la reactivación de estos vínculos busca generar felicidad social y crecimiento para los sectores productivos, incluyendo a trabajadores, campesinos y pescadores, bajo un esquema de respeto a la soberanía nacional y la legalidad internacional.

Asimismo, vinculó este avance diplomático con la diversificación de las relaciones internacionales del país, mencionando la reciente suscripción de acuerdos con la empresa europea Shell.

La Presidenta Encargada considera que el objetivo final de estas alianzas es transformar los recursos energéticos en oportunidades concretas para la juventud venezolana, asegurando un horizonte de estabilidad económica que garantice el bienestar de las nuevas generaciones dentro del territorio nacional.

