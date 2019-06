Gobierno Bolivariano garantiza DDHH de venezolanos repatriados desde Perú

En una época donde la vulneración de derechos humanos hacia los inmigrantes venezolanos se ha acrecentado en algunos países de la región, el Plan Vuelta a la Patria continúa brindando resguardo y bienestar a todos los connacionales que regresan a su país para vivir dignamente.

Con posibilidades de ser reinsertados en su vida cotidiana a través de las políticas de protección que implementa el Gobierno venezolano para combatir los efectos nocivos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, este miércoles, 90 connacionales arribaron a territorio venezolano desde la República del Perú, para un total de 180 repatriados en tan sólo dos días.

Hombres, mujeres, ancianos, niños y personas con problemas de salud formaron parte de la larga lista.

La urgencia de quienes esperaban el retorno a su hogar no podía postergarse; agresiones, maltratos, escasez laboral, remuneraciones bajas y falta de techo, son las razones principales del retorno.

Gregorio García, joven profesional, comentó que aún teniendo permiso temporal de permanencia las posibilidades en el país latinoamericano son muy reducidas.

“Ha sido muy complicado para nosotros en este país, tengo PTP y no me ha servido de nada, es solo un documento para decir que estoy legal, pero conseguir trabajo acá es muy difícil (…)consigues trabajo de cualquier otra cosa excepto de lo que has estudiado”, enfatizó.

Cabe destacar, que el posicionamiento de matrices de opinión negativas en medios locales e internacionales también ha promovido el trato xenófobo de los peruanos hacia los venezolanos, propiciando ambientes hostiles, en los trabajos, escuelas y hostales.

En esas instancias, las claras diferencias culturales rozan entre sí, las costumbres más pequeñas comienzan a extrañarse y los paisajes venezolanos a añorarse.

Desde el año pasado, el Plan Vuelta a la Patria ha garantizado, el regreso a Venezuela de 14.521 connacionales procedentes de Brasil (7.055); Perú (2.921); Ecuador (2.797); Colombia (764); República Dominicana (276); Argentina (434); Chile (272); Panamá (1) y Uruguay (1).

