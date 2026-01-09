Gobierno Bolivariano ha ejecutado más de 20 mil obras

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un balance este jueves en materia de obras públicas, que supera los más de 20.000 proyectos de infraestructura en todo el país.

Durante una jornada de trabajo denominada Obratón, Rodríguez detalló que el programa alcanzó un total de 20.808 obras finalizadas. Los proyectos abarcan áreas críticas como suministro de agua, vivienda, educación, salud, vialidad y sistema eléctrico nacional.

Enfatizó que la ejecución de estos proyectos se basa en el sistema 1×10 del Buen Gobierno, una plataforma que permite a los ciudadanos reportar averías y necesidades de servicios públicos directamente al Ejecutivo. Igualmente, se efectuaron a través de las Consultas Populares Nacionales y de la mano de los circuitos populares.

«Es la gobernanza directamente en el territorio (…) Escuchamos al ciudadano a través de una plataforma tecnológica donde reportan desde un hueco en la calle hasta la falta de iluminación o necesidad de impermeabilización. Esa es nuestra brújula», afirmó.

Destacó que este modelo busca consolidar el Poder Popular y permite priorizar obras de alto impacto social. Asimismo, anunció que todas las vicepresidencia sectoriales se encuentran desplegadas en el territorio, dando continuidad al Gobierno Bolivariano.

T/Prensa Presidencial