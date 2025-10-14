Gobierno Bolivariano impulsa Plan de recuperación en centros de salud del estado Mérida

Con el objetivo de fortalecer la Red de Salud Pública, el Gobierno Bolivariano del estado Mérida recibió este lunes un cargamento de materiales e insumos destinados a las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (BRICOMILES). Estos recursos serán empleados en la reparación y mantenimiento de la infraestructura de los centros de salud de la región.

Así lo informó la Autoridad Única de Salud del estado Mérida, Dra. Moraima Salazar, quien destacó que esta primera entrega está dirigida a la rehabilitación integral del Centro Diagnóstico Integral (CDI) de Santa Elena de Arenales, ubicado en el municipio Obispo Ramos de Lora.

Salazar resaltó que este programa impulsado por el presidente Nicolás Maduro, tiene como meta el «mantenimiento y embellecimiento de todas las infraestructuras educativas y de salud».

Enfatizó que «somos gente de salud, somos gente que resuelve», y subrayó el esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional, especialmente de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Dra. Magaly Gutiérrez, con el apoyo logístico del gobernador Arnaldo Sánchez.

Finalmente, la Autoridad Única de Salud destacó la alianza estratégica entre la Misión Barrio Adentro, la Misión Médica Cubana y el sistema de salud regional.

Esta articulación permitirá llevar a cabo el programa de manera integral, asegurando que el suministro de materiales continúe llegando para cubrir las necesidades en todas las instalaciones médicas que lo requieran, reafirmando así el compromiso con la mejora constante de los servicios públicos de salud en la entidad andina a favor de su población.

F/MPPS