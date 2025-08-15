proyectos socioproductivos - La Guaira

Gobierno Bolivariano impulsa proyectos socioproductivos juveniles en La Guaira

Economía

El Gobierno nacional inició el financiamiento de 20 nuevos proyectos socioproductivos en La Guaira, impulsados por jóvenes del estado, como parte de la Consulta Nacional de la Juventud y orientados al desarrollo económico y comunitario.

El gobernador José Alejandro Terán destacó que las iniciativas, priorizadas democráticamente por la juventud, incluyen plantas procesadoras de productos de higiene, servicios turísticos, rehabilitación de espacios culturales y deportivos. “Nuestros jóvenes son generadores de empleo y cuentan con todo el acompañamiento institucional para convertir sus sueños en realidad”, afirmó.

Desde las comunidades, líderes como Carlos Méndez y Esmeralda Montilla celebraron los proyectos, que abarcan desde barberías y manualidades hasta parques biosaludables y recuperación de ríos contaminados. Las autoridades anunciaron que en un mes se realizarán asambleas comunitarias para inaugurar las iniciativas, consolidando a la juventud como protagonista del nuevo Estado comunal.

T/CO con información de VTV

Comments are closed.