Gobierno Bolivariano inaugura Centro de Atención Integral a la Mujer y Parto Humanizado en La Candelaria

En el marco de las políticas de protección social que impulsa el Ejecutivo Nacional, este viernes 9 de enero se lleva a cabo la inauguración del Centro de Atención Integral a la Mujer y Parto Humanizado de La Candelaria. La actividad es encabezada por Delcy Rodríguez, Presidenta Encargada, quien realiza un recorrido por los nuevos espacios dedicados a garantizar la salud y el bienestar de las venezolanas.

La Presidenta Encargada es recibida en la avenida Urdaneta por la Ministra del Poder Popular para la Mujer, Dra. Yelitze Santaella. Durante la jornada, ambas autoridades supervisan los servicios de salud y protección integral que entran en funcionamiento para brindar asistencia directa a las mujeres de la zona capital.

Compromiso con la salud integral

Este nuevo centro se suma a los esfuerzos del Gobierno Bolivariano para fortalecer el Sistema Público de salud y asegurar condiciones dignas para el parto humanizado y la atención médica especializada. La apertura de esta infraestructura forma parte de un despliegue nacional que incluye la entrega simultánea de obras de salud en diversas regiones del país, reforzando la red hospitalaria y de cuidados intensivos para el pueblo venezolano.

Con la puesta en marcha de estos espacios, se garantiza el acceso a servicios de excelencia y se promueve el derecho a una salud integral, gratuita y de calidad. Rodríguez, reafirma la voluntad de continuar expandiendo los programas de protección a la mujer en todo el territorio nacional.

T y F/ Prensa Presidencial