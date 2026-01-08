Gobierno Bolivariano inauguró planta potabilizadora de agua en La Castellana

El Gobierno Bolivariano inauguró una planta potabilizadora de agua en el sector La Castellana, municipio Chacao del estado Miranda, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el servicio hídrico en la región.

Durante un despliegue del Obratón, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que la nueva infraestructura beneficiará de manera directa a más de 35 mil habitantes de la zona.

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, encabezó el acto de inauguración en compañía del ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz, quien explicó que la planta se abastecerá de fuentes provenientes del Waraira Repano.

Las autoridades destacaron que esta obra permitirá aliviar la presión sobre los sistemas de acueductos Tuy I, II y III, lo que contribuirá a mejorar la distribución del agua hacia otros sectores del estado.

T/CO