Gobierno Bolivariano inicia sustitución de cable submarino en canal marítimo de Puerto la Cruz

El Gobierno Bolivariano dio inicio a la sustitución de 120 metros de cable sublacustre, para brindar confiabilidad y estabilidad en el circuito eléctrico Caribbean Mall de Puerto La Cruz, municipio Sotillo del estado Anzoátegui.

Los trabajos los ejecuta el ministerio de Energía Eléctrica, a través de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) y con apoyo del gobierno regional, en el canal navegable de El Paraíso, que forma parte del Complejo Turístico El Morro que comparten los municipios Sotillo y Urbaneja.

Según informó nota de prensa, ese cable alimenta el centro comercial Caribbean Mall, los urbanismos Doral Beach, Puerto Morro, Isla Paraíso, Pueblo Viejo, Esturión, Punta Marina, Terramar, Las Canoas, Fransiski y Golf Plaza, entre otros. También suministra energía al hotel Maremare, campo de golf y comercios ubicados en las adyacencias, lo que se traduce en más de 4.500 usuarios.

La secretaria general de gobierno, Katiuska Homsi, inspeccionó las maniobras y resaltó la importancia de este proyecto, para mejorar las condiciones de los servicios públicos de ambas jurisdicciones.

