Gobierno Bolivariano inició los trabajos de recuperación de la infraestructura de El Helicoide en Caracas

El ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Rodríguez, informó que junto al equipo involucrado inició los trabajos de recuperación de la infraestructura de El Helicoide, en Caracas.

Detalló que luego del anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de que las instalaciones de El Helicoide se convertirían en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas al recinto, se inició inmediatamente la elaboración del proyecto, reseña la cuenta en la red Social X, Miraflores Al Momento.

“Consultamos a la comunidad a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería y hoy podemos decir que en menos de un mes el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución”, afirmó el ministro de Obras Públicas.

Asimismo, enfatizó que proyecto forma parte de las políticas de renovación de espacios públicos para elevar la felicidad y el bienestar social. En ese sentido, se comprometió junto a todo el equipo involucrado, se comprometió a cumplir la palabra empeñada de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

