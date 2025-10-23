Gobierno Bolivariano instala comisión para evaluar impacto de las tareas escolares

Este miércoles se instaló en la sede del Ministerio de Educación, en Caracas, la comisión de trabajo que evaluará el impacto de las tareas escolares.

La información la dio a conocer la rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson e integrante de esta comisión, Belkis Bigott, quien destacó que participan en esta misión representantes de instituciones de educación básica, media y universitaria pública y privadas, movimientos sociales, Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Istúriz y el equipo técnico del ministerio.

“La primera acción fue el encuentro nacional con el Ministro (el pasado 1 de octubre), de ahí se derivó la concreción de la comisión», detalló.

El pasado 12 de septiembre el ministro Héctor Rodríguez convocó un debate sobre el impacto de las tareas escolares ya que en muchos casos generan estrés y hasta violencia en el hogar, además de la carga de trabajo adicional a estudiantes y padres.

Esta iniciativa, según una nota de prensa del ministerio de educación, se desarrollará en cuatro direcciones y “en todos los espacios y con la mayor amplitud posible”. La primera dirección es sistematizar lo que ya existe sobre este tema, la segunda es generar líneas de investigación en las universidades “para sustentar de la manera más científica posible las decisiones y recomendaciones que se tomen; como tercera línea se consultará a las familias y a los maestros de aula; mientras que la cuarta dirección es generar las recomendaciones luego de todo ese proceso “con el mayor consenso posible”, para diseñar adecuadamente las políticas al respecto.

REDACCIÓN MAZO