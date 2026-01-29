Controlado incendio forestal en el Parque Nacional Henri Pittier

El Cuerpo de Bomberos Forestales, Protección Civil (PC) y voluntarios lograron el control y extinción de un nuevo incendio registrado en el Parque Nacional Henri Pittier, destacó el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo a través de una publicación en su canal de Telegram.

De acuerdo con la información, las autoridades lograron contener de manera oportuna un incendio forestal, gracias a la acción coordinada y el despliegue inmediato para extinguir el fuego y evitar una afectación mayor a uno de los ecosistemas más estratégicos del país.

«La intervención coordinada ha logrado combatir el fuego, evitando una mayor afectación al ecosistema», resaltó el Ministro.

Detalló que, de acuerdo con las autoridades de PC de Aragua, el siniestro se inició alrededor de las 3:00 p.m. en el sector Camburito y La Placera, municipio Girardot, parroquia Las Delicias y afectó aproximadamente 7,2 hectáreas de terreno.

«Este incidente resalta una vez más la urgente necesidad de tomar conciencia sobre el impacto que las acciones humanas tienen en nuestro entorno, más del 95% de los incendios forestales son provocados por la mano del ser humano», enfatizó.

En ese sentido, agregó que esos alarmantes datos subraya la importancia de la conservación de la flora, fauna y recursos hídricos. «Las quemas no solo afectan la biodiversidad, sino que también generan serias consecuencias para la salud humana, incluyendo enfermedades respiratorias y cardiovasculares», dijo.

Añadió que recientemente científicos han revelado que los incendios forestales liberan gases invisibles que contaminan el aire en cantidades mucho mayores de lo que se había estimado.

«Esta contaminación compite directamente con las emisiones de vehículos, industrias y calefacciones en diversas regiones del planeta, lo que plantea un desafío adicional para la salud pública y el medio ambiente», agregó.

El Gobierno Nacional reconoció la disciplina y el compromiso de los equipos actuantes y reafirmó el llamado a la ciudadanía a respetar los espacios naturales. La protección del Parque Nacional Henri Pittier representa la defensa del agua, la salud ambiental, la biodiversidad y el futuro común de la nación.

«Elogiamos una vez más el trabajo que realizan los funcionarios para mantener nuestro reservorio a salvo. Es fundamental que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de proteger los espacios naturales. La colaboración entre los cuerpos de emergencia y la comunidad es vital para mitigar estos desastres y preservar la riqueza natural que nos rodea», acotó.

T/CO