Gobierno Bolivariano lanzará planes para impulsar la alimentación sana y para fomentar la lectura

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que próximamente se activarán planes integrales denominados «Cuerpo Sano, Mente Sana» y «Menos Pantalla, Más Lectura», como una iniciativa para promover la salud física y mental en el país.

El anuncio se realizó en el marco del Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria, celebrado en la Plaza Bicentenario, a propósito del Día Mundial de la Alimentación. Detalló que la iniciativa estará dirigida a todas las edades y se configura como una estrategia para alcanzar la máxima felicidad social del pueblo venezolano, un objetivo enraizado en el pensamiento histórico de la nación.

El jefe de Estado detalló que el Plan «Cuerpo Sano, Mente Sana» tendrá un componente central en el área de la salud física, abordando específicamente el tema del peso y la nutrición.

«Todo tiene su punto y estamos muy cerca de tener, a punto, un plan que les va a gustar a todos…, el plan se va a llamar “Plan Cuerpo Sano, Mente Sana”, para cuidar el tema del peso, de la alimentación. Alimentación sana, para que aprendamos a alimentarnos sano; cuerpo sano, para que hagamos ejercicios todos los días», explicó.

Del mismo modo, indicó que será lanzado otro proyecto vinculado a la lectura, a los fines de que las personas se recreen, informen y aprendan a través de los libros. «Menos pantalla, más lectura, más conversación, más debate, más mente creativa», dijo sobre los objetivos de esta nueva política que se encuentra aún en elaboración

Este esfuerzo busca fortalecer las capacidades intelectuales y el espíritu crítico del pueblo, preparándolo para «construir nuestra patria… y ganar la paz todos los días».

T y F/ Prensa Presidencial