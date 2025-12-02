Gobierno Bolivariano mantiene puja jurídica para evitar venta de CITGO

El Gobierno Bolivariano mantiene una fuerte puja jurídica para evitar que se cometa la venta ilegal de CITGO, como parte de las presiones que ejerce Estados Unidos en complicidad con la derecha radical venezolana.

El equipo jurídico que representa al Estado venezolano y también a CITGO Petroleum, además de todas sus empresas matrices, impugnaron la decisión del juez del Tribunal Federal de Delaware, Leonard Stark, de vender la compañía venezolana en Estados Unidos, ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de esa nación.

La acción de venta de esa empresa es totalmente ilegal, a consideración de la parte venezolana, debido a que se realizó bajo un despojo abierto de la empresa por parte del gobierno de EEUU.

Hace unos días un juez estadounidense autorizó la venta de acciones de CITGO Petroleum a la compañía Amber Energy, que es filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management, con una oferta de US$ 5.900 millones en una subasta organizada por el Tribunal Federal de Delaware.

A juicio de Venezuela, el proceso de «venta forzosa» se ha caracterizado por deficiencias e irregularidades, incluyendo un conflicto de intereses que involucra a asesores del tribunal.

Como contexto al tema, la empresa CITGO generaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales y constituía una importante fuente de divisas para el país.

Desde 2019 estaba controlada por la oposición venezolana.

