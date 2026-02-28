Gobierno Bolivariano ratifica respeto a las inversiones y leyes que rigen la industria de hidrocarburos

Durante el Encuentro Empresarial con el Sector Hidrocarburos, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó que el Estado venezolano mantendrá el respeto absoluto a las inversiones nacionales e internacionales que se desarrollan en el país.

Al dirigirse a representantes de empresas como Chevron, Repsol y Shell, destacó que los Contratos de Participación Productiva (CPP), con una inversión superior a los 900 millones de dólares en 2025 demuestran la viabilidad de producir en un contexto de bloqueo económico.

La Presidenta Encargada señaló que la defensa de la industria es una tarea compartida para asegurar que la actividad petrolera se mantenga bajo el marco de la legalidad internacional y las leyes de la República.

Al rechazar las intenciones de funcionarios extranjeros de socavar la libertad de inversión, hizo un llamado a trabajar sin tutelajes, garantizando que el desarrollo de los hidrocarburos sea soberano, independiente y orientado a la prosperidad nacional.

Prensa Presidencial