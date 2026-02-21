Gobierno Bolivariano reivindica el legado de Ezequiel Zamora con la regularización de más de 160 mil hectáreas en todo el país

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza la entrega de instrumentos agrarios que garantizan la regularización de más de 160 mil hectáreas para el pueblo productor. La actividad se realiza en el marco de los 167 años del inicio de la Guerra Federal, recordando que el 20 de febrero de 1859 comienza en Coro el levantamiento liderado por el General Ezequiel Zamora bajo la premisa de «Tierra y Hombres Libres».

Este acto representa una reivindicación de la historia que busca saldar la deuda de un reparto más justo de las tierras, causa principal por la que los federales se alzaron contra las élites conservadoras de la época.

El despliegue actual pone de relieve la organización a través de la Unión Nacional de Campesinos Ezequiel Zamora (UNEZ), que ya suma más de 93 mil voceros electos por voto popular en todo el territorio.

Esta estructura asegura que la tierra sea un motor de conocimiento y soberanía alimentaria, donde el 34% de los beneficios recae en mujeres y se incorpora a casi un millar de jóvenes al sistema productivo.

Entre los hitos del sector destaca el Proyecto UBRE en el estado Miranda, un centro de innovación tecnológica que alberga el rebaño de ovejas lecheras Assaf más grande de la región, operando bajo un modelo de verticalización total de la producción.

En 24 años se regularizan más de 14 millones de hectáreas, superando lo alcanzado por la reforma agraria de 1960 en casi la mitad del tiempo. Mientras que en el pasado las grandes extensiones quedan en manos de élites, el modelo actual logra que el 69% de la superficie regularizada sea gestionada por medianos productores, democratizando la riqueza del campo.

Con esta jornada, el Estado venezolano reafirma que la soberanía nacional se construye fortaleciendo al campesinado y otorgándole el derecho histórico de propiedad sobre el suelo que cultiva.

Prensa Presidencial