Gobierno Bolivariano y OPS fortalecen cooperación para consolidar Sistema Público Nacional de Salud

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes una reunión con el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela, Dr. Armando De Negri; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Isabel Iturria, y la ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez. El encuentro permitió revisar los avances en la unificación del Sistema Público Nacional de Salud bajo un modelo gratuito y de calidad.

Durante la jornada de trabajo, las autoridades evaluaron los mecanismos de suministro para la llegada de insumos médicos y vacunas esenciales al territorio nacional. Rodríguez destacó la importancia de la coordinación técnica para potenciar las capacidades del Ministerio del Poder Popular para la Salud en áreas como planificación estratégica y sistemas estadísticos.

«Estamos enfocados en garantizar el derecho humano fundamental a la salud de todos los venezolanos». Asimismo, resaltó que esta alianza con organismos internacionales permite asegurar la protección social del pueblo a través de una red hospitalaria articulada y eficiente.

Prensa Presidencial