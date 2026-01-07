Gobierno boliviano anuncia suspensión de decreto que causa protestas

El gobierno boliviano anunció hoy que suspenderá durante una audiencia el próximo viernes la aplicación del Decreto Supremo 5503, que originó las actuales movilizaciones populares por su abrogación, bajo el liderazgo de la Central Obrera (COB).

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió el recurso sobre el tema, interpuesto por un abogado de esa organización, declaró el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en entrevista con la red televisiva Unitel.

“Vamos a argumentar donde corresponda, el Gobierno responderá a la acción popular contra el Decreto Supremo en la audiencia del viernes a las 13:00 (hora local)”, subrayó el funcionario, quien adelantó su presencia en la audiencia como Gobierno.

“Ese es el camino, para eso están las instituciones, para poder atender a este tipo de reclamos, hay diferentes formas de llegar”, comentó el titular, mientras medios políticos cuestionaron la tardía respuesta de las autoridades luego de tres semanas de protestas.

Grupos de manifestantes opuestos al contenido del documento oficial que afecta a la población continuaron este miércoles con los bloqueos en las vías bajo el liderazgo de la COB.

Líderes de la central obrera argumentaron que el Decreto 5503 anula la subvención a los hidrocarburos y viabiliza otras medidas para agilizar la inversión nacional y extranjera en recursos naturales, precisó Unitel.

La COB se retiró el lunes de las conversaciones propuestas para ese día por el gobierno con sus representantes y los de otras organizaciones sociales en un intento oficial por “destrabar” las contradicciones entre ambas partes, y exigió a las autoridades dejar sin efecto el documento oficial.

Trabajadores bolivianos opuestos a la disposición gubernamental, que levanta la subvención a los hidrocarburos, entre otras pautas económicas, bloquean puntos claves del tránsito en ciudades como esta capital y otras del noroccidental departamento de Pando.

Las protestas son desplegadas en esas y otras zonas, sobre todo en el occidente del país, después de que la COB decidiera radicalizar sus medidas a partir de este 6 de enero, añadió el periódico El Deber.

Los bloqueos en La Paz, asociados a “conflictos sociales” por la Administradora Boliviana de Carreteras, son en los sectores de Cruce Peñas (carretera a Copacabana), Achica Arriba y Konani (carretera a Oruro), mientras en Pando, son mantenidos en Villa Rojas, Santa Elena y Batrajas.

Líderes de la organización obrera coincidieron, además, en demandar la redacción de una nueva normativa, y, de negarse a ello el gobierno, radicalizar las medidas de presión, incluyendo un nuevo paro indefinido de caminos a nivel nacional.

La COB alega que las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo afectan de forma directa al poder adquisitivo de los trabajadores, motivo por el cual consideran insuficiente cualquier ajuste parcial sobre el decreto vigente, señaló eju.tv.

