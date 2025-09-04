Gobierno de Colombia prevé reactivar importación de gas desde Venezuela

Durante el foro “Visión Frontera 2025”, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, anunció que uno de los principales desafíos del Gobierno nacional en materia energética es reactivar el suministro de gas desde Venezuela hacia Colombia, antes de finalizar el 2025.

«Hay que superar cualquier barrera para que los colombianos podamos disponer de esa gran riqueza que tienen en materia de gas, porque mientras mantenemos esa duda frente a eso, pues los que se siguen alimentando son los grandes monopolios, grandes negocios alrededor de la regasificación y de la importación de gas. Ojalá podamos remover esos obstáculos técnicos, jurídicos, económicos, y podamos tener una molécula de gas, antes de que termine el año, en beneficio del pueblo colombiano», indicó el ministro Edwin Palma.

Igualmente, anunció de manera paralela, que el Gobierno colombiano avanza en la restauración de la interconexión eléctrica San Mateo-Corozo, infraestructura que permitirá volver a conectar a Colombia con Venezuela. Según el alto funcionario, ya se adelantan las primeras pruebas para que esta línea binacional sea una realidad y se convierta en un símbolo de integración y soberanía energética.

«Ha estado sobre la mesa siempre porque esta interconexión, precisamente, en la subestación de San Mateo-Corozo existía. Fue cortada en gobiernos anteriores, nosotros hemos tomado la decisión política de restablecer esa interconexión, de la misma manera como lo estamos haciendo con Panamá, con Ecuador, con el propósito de integrar energéticamente nuestros pueblos, como están integrados los países de otros continentes. Espero venir pronto aquí también a hacer esas pruebas de interconexión que signifique integración, cooperación, desarrollo a los países», agregó.

Finalmente, el ministro recalcó que estas decisiones no son un gesto de confrontación, sino de paz, cooperación y hermandad entre dos pueblos vecinos que comparten historia y destino. “Nuestra apuesta es por la integración y la complementariedad energética, no por la guerra ni por la división».

F/Ministerio de Energía de Colombia