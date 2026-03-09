Gobierno de Cuba felicita a las mujeres por su aporte a la Revolución

El Gobierno de Cuba felicitó este 8 de marzo a las mujeres en su Día Internacional, destacando sus aportes cruciales al desarrollo de la Revolución y la sociedad, según comunicados oficiales y un encuentro presidencial en La Habana. Las celebraciones reconocen el papel fundamental de las féminas en la vida política, social y económica del país caribeño.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó en la red social X que «la luz de nuestros días tiene mucho de Mujer: sensibilidad, talento y compromiso con la suerte del país». Este homenaje se acompañó con una postal que presenta a la directora del Laboratorio de Fotovoltaica de la Universidad de La Habana, Lídice Vaillant, una mujer dedicada a la investigación de la energía solar, informó la Presidencia cubana.

Previamente, en la tarde, Díaz-Canel se reunió con un grupo de líderes comunitarias, trabajadoras y profesionales en el Palacio de la Revolución, donde exaltó: «Hay mucha alma en el pecho de la mujer cubana». El mandatario valoró las soluciones encontradas por las mujeres ante los desafíos que enfrenta el país, enfatizando que «Si la Revolución, como ustedes han expresado, puede contar en momentos tan difíciles con sus mujeres, entonces la Revolución está salvada y tendremos Patria y Revolución siempre”.

Por su parte, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, trasladó en X «una entrañable felicitación a las mujeres cubanas, genuinas protagonistas de la obra de la Revolución». Lazo resaltó el papel de vanguardia de las mujeres en todas las tareas y programas, destacando que el parlamento cubano es el segundo en el mundo con mayor presencia de féminas, lo cual evidencia su plena participación en la sociedad.

El canciller, Bruno Rodríguez, también se sumó a las felicitaciones a través de X, reconociendo a las mujeres de Cuba y, en particular, a las del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). Rodríguez subrayó el «ejemplo permanente de sacrificio, liderazgo, antimperialismo y amor a la Patria libre y soberana», citando la lealtad a figuras históricas como Mariana Grajales, Celia Sánchez y Vilma Espín.

El presidente Díaz-Canel señaló, con base en las medidas adoptadas por las limitaciones de combustible y otras consecuencias de la creciente agresividad del Imperio, que un mayor número de mujeres y familias permanecen prolongadamente en los hogares. Consideró esto una oportunidad para transformar y trabajar más en las problemáticas comunitarias, donde el liderazgo de las federadas de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) junto a otros factores resulta fundamental. El mandatario recordó que, aunque Cuba es un país con alta participación femenina, el Día Internacional de la Mujer es también una jornada de reivindicación histórica por los derechos de la mujer, tanto dentro del país como en el ámbito global.