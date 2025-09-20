Gobierno de Cuba iniciarán proceso de recolección de firmas en respaldo a Venezuela

Desde el Salón Simón Bolívar, el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, anunció que la próxima semana se dará inicio en Cuba a una jornada nacional de recolección de firmas en respaldo al pueblo venezolano.

Esta iniciativa busca expresar un firme rechazo al constante hostigamiento que Venezuela enfrenta por parte de Estados Unidos.

Morales Ojeda destacó que esta acción responde a las agresiones persistentes contra la nación bolivariana, y representa una condena directa a la presencia de bases militares extranjeras en América Latina, una amenaza que el comandante Fidel Castro denunció en su momento.

Durante su intervención, el dirigente cubano reafirmó el respaldo absoluto del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz-Canel al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Además, aseguró que una vez concluido el proceso de recolección, se entregarán las actas con las firmas al presidente Maduro, convencido de que “millones de cubanos y cubanas se sumarán a esta expresión de apoyo”.

La convocatoria, según Morales Ojeda, también envía un mensaje claro a los países miembros del ALBA-TCP, CELAC y a la comunidad internacional: los pueblos que defienden la paz, como lo hacen Cuba y Venezuela, se mantienen unidos frente a las amenazas externas.

Reconocimiento a la unidad venezolana

El representante del PCC elogió la cohesión entre el pueblo, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales de Venezuela, calificándola como una “fusión admirable” que garantiza la continuidad del legado del presidente Hugo Chávez. En sus palabras, destacó la valentía con la que los venezolanos han enfrentado agresiones de índole política, diplomática, psicológica y militar, reafirmando la vigencia del pensamiento de Bolívar y Chávez.

Un vínculo de afecto y resistencia

En el mismo acto, la Primera Combatiente de Venezuela, Cilia Flores, expresó que el cariño que unió a Hugo Chávez y Fidel Castro sigue vivo en el vínculo entre ambos pueblos. Enfatizó que Cuba representa un ejemplo de dignidad y resistencia, y que la experiencia cubana alimenta la lucha del pueblo venezolano. “Cuba y Venezuela son una sola bandera”, afirmó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial