Gobierno de Francia refuerza seguridad para Navidad

El Gobierno de Francia movilizó desde este sábado 23 de diciembre cerca de 97.000 agentes para garantizar la seguridad de la celebración de la Navidad entre los días domingo y lunes.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de ese país, estarían movilizados 54.000 policías, 36.000 gendarmes y 7.000 militares de la operación Sentienelle de vigilancia antiterrorista.

La celebración de las fiestas de Navidad se inscribe en un contexto de amenaza terrorista que sigue elevada. Garantizar la seguridad de los franceses y de los turistas constituye una prioridad absoluta.

Para el Ministro del Interior, Gérard Collomb, es prioridad para los delegados del Gobierno poner en marcha dispositivos visibles en los principales lugares donde rinden culto religioso.

🎄🎁 Vous réveillonnez. Ils veillent sur vous.

Très belles fêtes de fin d’année et joyeux Noël à chacune et chacun d’entre vous. Et tout particulièrement à nos forces de sécurité et secours qui sont mobilisées partout en France pour nous protéger.#Respect pic.twitter.com/800N5DLlRJ

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 de diciembre de 2017