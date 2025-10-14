Gobierno de Miranda inició plan de atención a condominios en Guatire

Un plan de apoyo y legalización a las juntas de condominio de urbanismos y conjuntos residenciales en la entidad, inició la Gobernación de Miranda, con el objetivo de facilitar gestiones que permitan solucionar a las problemáticas que parecen dichas propiedades horizontales.

La iniciativa comenzó en el sector Las Rosas de Guatire, municipio Zamora, con el desarrollo de una reunión de trabajo, la cual congregó a 17 juntas de condominio de la comunidad, y que agrupa a 19 mil familias.

Junior Pérez, subsecretario de Participación Ciudadana de la Gobernación de Miranda, quien encabezó el primer encuentro, junto al secretario coordinador, Freddy Rodríguez, resaltó que el objetivo del plan es saldar una deuda social con los urbanismos de propiedad horizontal, a fin de trabajar de manera conjunta y coordinada con los entes del Ejecutivo regional para resolver las problemáticas que atraviesan los vecinos, y mejorar su calidad de vida.

Legalización como primer paso para la solución



El subsecretario de Participación Ciudadana de la Gobernación de Miranda, Junior Pérez, destacó que el principal objetivo de la jornada de trabajo fue iniciar el proceso de legalización de las juntas de condominio.

«Desde la Secretaría, manifestamos la voluntad de brindar todo el apoyo necesario para que estas organizaciones puedan formalizar sus estructuras. La legalización es un paso que facilitará el resto de los procesos para la atención de las diversas situaciones que se presentan en los urbanismos. El objetivo es atender esa deuda social, aun cuando se trata de sectores de propiedad horizontal. Es por ello que el gobernador Elio Serrano ha orientado brindar todo el apoyo a los condominios,» explicó.

Durante la asamblea, las juntas de condominio participantes en el primer encuentro, plantearon diversas problemáticas vinculadas especialmente al tema de los servicios públicos.

En ese sentido, voceros comunales de dichos urbanismos manifestaron su optimismo por la iniciativa y el apoyo que brindará el Gobierno de Miranda a las comunidades.

Carme Rosa Santos, representante de la Comuna Ezequiel Zamora, destacó la importancia del apoyo.

«El equipo de Gobernación vino con muy buenos oficios a darnos todo su apoyo para avanzar en la solución de los diferentes problemas que presentan nuestros urbanismos. Agradecemos esta importante iniciativa para poner a valer nuestros conjuntos residenciales y seguir fortaleciendo la organización comunitaria en Guatire», expresó, al resaltar que el sector La Rosa ha obtenido grandes logros a través de las consultas populares, como la recuperación de un colegio, un consultorio odontológico y dos canchas deportivas.

