Gobierno despliega operativo para mejorar viviendas en La Pastora

Un equipo de servidores públicos del Ministerio de Obras Públicas se encuentra desplegado en la parroquia La Pastora de Caracas para ejecutar mejoras en viviendas y en la Iglesia La Divina Pastora, informó el titular de la cartera, Juan Ramírez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ramírez destacó que se trabaja en la recuperación de infraestructura y se atienden las solicitudes de la comunidad en distintos sectores de la parroquia.

Este operativo se suma a los trabajos realizados desde el primero de septiembre en Antímano, Santa Rosalía y 23 de Enero, donde se llevaron a cabo labores de limpieza, embellecimiento y mejoras en la vialidad.

En Antímano, se intervino el muro de gavión en la quebrada La Jaula de King Kong, mientras que en la parroquia 23 de Enero se ejecutaron trabajos de vialidad en la zona F para favorecer a los habitantes del sector.

T/CO