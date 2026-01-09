Gobierno despliega plan de atención psicológica en La Guaira tras ataques de EE. UU.

En respuesta a los ataques militares registrados el pasado 3 de enero, el programa “Siempre Juntos”, adscrito a la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ), mantiene un despliegue de atención psicológica en la urbanización Rómulo Gallegos de La Soublette, estado La Guaira, con el fin de atender las secuelas psicofisiológicas en la población afectada.

De acuerdo con información oficial, un equipo multidisciplinario se encuentra desplegado en el Bloque 12, zona de impacto directo de misiles extranjeros, brindando acompañamiento especializado a los habitantes de la comunidad.

“El estrés agudo es evidente. El terror debe ser externalizado para regular el funcionamiento psicofisiológico. Nuestra misión es brindar el acompañamiento necesario para que las víctimas aprendan a manejar su propio cuerpo y encauzar el dolor hacia una acción transformadora”, afirmó el psicólogo José “Tato” Guzmán, integrante del plan de abordaje.

Entre los principales síntomas detectados en la población se encuentran estados de hipervigilancia con sobresaltos exagerados, ansiedad nocturna acompañada de insomnio, taquicardia e ideas intrusivas, así como la pérdida de la sensación de seguridad en los hogares y reacciones agudas al estrés con llanto frecuente y signos depresivos.

Las autoridades reiteraron que el plan de atención se mantendrá activo en la zona, con el objetivo de ofrecer contención emocional y seguimiento profesional a las familias afectadas por los hechos.

Asimismo, recordaron que las personas que presenten miedo persistente, insomnio o angustia pueden comunicarse a la línea de atención gratuita 0800-2-JUNTOS (0800-2586867) para recibir orientación especializada.

