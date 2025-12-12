Gobierno de EEUU suspende unilateralmente retorno de migrantes venezolanos

El Gobierno de Estados Unidos suspende, de manera unilateral, el proceso de retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar al país el próximo 12 de diciembre.

La información se dio a conocer por medio de una publicación realizada en el canal de Telegram del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, donde se destacó que “la medida contradice el discurso oficial de ese país respecto a la situación de los migrantes en su territorio y genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro”.

Asimismo, se resaltó que esta inesperada medida obstaculiza de forma abrupta un proceso que se ejecuta de manera coordinada y que representa una vía esencial para aliviar la situación de venezolanos detenidos y perseguidos en suelo estadounidense.

Del mismo modo, se detalló que la decisión genera una profunda incertidumbre y frustración entre las familias venezolanas que esperaban con ansias el reencuentro seguro y digno con sus seres queridos, por lo que la expectativa de este retorno se ve ahora frustrada por una acción que resulta contradictoria frente a los compromisos previamente asumidos.

También, se aseveró que «se confía en que el Gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados» por lo que el Gobierno Bolivariano reitera su firme e inquebrantable compromiso de velar por la protección de los venezolanos en cualquier parte del mundo.

Igualmente, el Gobierno Bolivariano mantiene su disposición incondicional a recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos, garantizando el acompañamiento y apoyo necesario en su reintegración plena al país y se espera una pronta rectificación por parte de las autoridades estadounidenses para la reactivación inmediata del proceso de retorno humanitario.

F/VTV