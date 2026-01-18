“Acompañamos al profesor Pedro Calzadilla ante la partida de su padre, Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, a sus 93 años de edad. Historiador, periodista y Premio Nacional de Historia, cuya militancia en la Historia Insurgente deja una huella eterna, fue un gran luchador. Nos solidarizamos con su familia ante este momento de dolor”, fue el mensaje enviado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al profesor Pedro Calzadilla tras el fallecimiento de su padre.

Es importante destacar, que el legado de Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez permanece unido a la corriente de la Historia Insurgente, una militancia académica que buscó siempre dar voz a los sectores olvidados por los relatos tradicionales. Esta labor dejó una huella eterna en las nuevas generaciones de investigadores y en el patrimonio documental de la nación. Durante décadas, fue un gran luchador por las causas sociales y la verdad histórica, con lo que mantuvo una firme coherencia entre su pensamiento y su acción.

Ante esta sensible pérdida, palabras de acompañamiento se unen al profesor Pedro Calzadilla, hijo del fallecido y figura relevante en el ámbito institucional del país. La partida física de su padre representa un momento de profundo pesar para el entorno familiar y para la comunidad intelectual que vio en él a un guía moral y profesional.

El compromiso de este insigne venezolano con la soberanía y la formación crítica será recordado como un pilar fundamental para el estudio de la historia y la construcción del futuro. Paz a su alma y honor a su obra.

VTV