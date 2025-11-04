Gobierno extiende red de salud para cuerpos policiales a seis estados del país

Durante la emisión número 96 del programa Con Maduro+, el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, al presentar un balance sobre los avances en infraestructura de salud destinada a los cuerpos policiales del país, informó que la red de atención de salud para los funcionarios de salud fue extendida a seis estados.

En respuesta a la solicitud del presidente Nicolás Maduro de crear una Gran Misión de Protección Social Integral para la fuerza pública, Cabello destacó la expansión de la red de atención médica, que ahora incluye centros y laboratorios en seis estados, entre ellos: Caracas, Barcelona, Maturín, Valencia, Trujillo y El Helicoide.

“Pasamos de tener un solo centro de salud a una red nacional en expansión”, afirmó Cabello, quien también anunció la pronta entrega del Club de la Policía, ubicado entre El Paraíso y la Cota 905, en Caracas. Este espacio recreativo, cerrado durante años, ha sido recuperado para el disfrute de los funcionarios policiales.

Además, el también ministro de Interior, Justicia y Paz resaltó la modernización del centro de salud en El Helicoide, que ahora cuenta con cuatro quirófanos y una unidad de terapia intensiva, calificándolo como extraordinario por su capacidad de atención especializada.

El presidente Maduro reiteró la instrucción de avanzar con la creación de la Gran Misión, cuyo lanzamiento pidió que se hiciera junto con la reinauguración del Club.

Asimismo, el Jefe de Estado encargó que se trabajara en la estructuración de una serie de vértices de protección de la Gran Misión, que abarquen temas como vivienda, salud, educación, actividad diaria y derecho a la recreación de los policías.

