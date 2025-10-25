Gobierno logró el retorno de dos menores separados de sus padres por EE. UU.

Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), Camilla Fabri de Saab, junto con otras autoridades venezolanas, recibió este viernes, en el vuelo Nº 80, a los hermanos Jeravid y Jhilary González, de 14 y 12 años, quienes fueron separados injustamente de su madre, Andreina Hidalgo, por el Gobierno de Estados Unidos.

Es importante mencionar que la madre de ambos llegó al suelo patrio el pasado 29 de septiembre en el vuelo 70.

Vale destacar que el caso de estos menores llegó al conocimiento de las autoridades luego de que los mismos realizaran un video y lo publicaran a través de las redes sociales pidiendo ayuda para reencontrarse con su madre debido a que se encontraron en casa de una tercera persona en Orlando.

Durante el reencuentro, tanto los padres como los menores de edad agradecieron a la Gran Misión Vuelta a la Patria y al presidente Nicolás Maduro por hacer realidad su retorno al país.

“Gracias a este Gobierno ya Nicolás Maduro por hacer todo lo posible para que ellos lleguen aquí”, expresó Hidalgo.

Por otro lado, se dio a conocer que en el vuelo n.º 80 de la GMVP retornaron al país 312 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos. Este grupo incluyó 260 hombres, 50 mujeres y 2 adolescentes.

Protocolo de recepción de repatriados

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

De esta manera, el Gobierno venezolano reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que recibirán la atención necesaria al llegar al país.