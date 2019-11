Gobierno mirandino desarrolla plan de incentivos para efectivos de organismos de seguridad

Con el fin de reconocer la entrega al trabajo que realizan diariamente funcionarios policiales, bomberiles, de Protección Civil, así como médicos, este viernes, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, inició oficialmente el programa de incentivos, basado en políticas habitacionales y recreativas.

“Quiero que en todas las entregas de viviendas, por lo menos haya un bombero, policía, Protección Civil, médico o maestro que se les entregue su vivienda”, expresó el Mandatario regional, durante el acto de ascenso de 216 efectivos del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda, quien solicitó transparencia para dicho proceso de selección.

Sobre el tema recreativo, Rodríguez explicó que los mejores funcionarios de dichas organismos de seguridad y trabajadores de la salud serán seleccionados para que puedan disfrutar de un fin de semana en las instalaciones de los hoteles 5 estrellas que se encuentran en la entidad.

“Luego de meses de trabajo logramos un convenio con los hoteles 5 estrellas. Miranda tiene la mayor cantidad de hoteles 5 estrellas en el país con 17. Les pedí a cada hotel que nos diera un fin de semana, para que los médicos, bomberos, policías más destacados vayan con su pareja el fin de semana”.

Por último, indicó que a pesar del déficit de equipos y unidades de rescate que tienen los organismos de seguridad del estado, en Miranda han disminuido los índices de fallecidos en incendios, accidentes de tránsito, así como el número de incendios e inundaciones. Aseguró que dicho logro se debe a la capacidad del talento humano.

“La mayoría de la veces lo humano es más importante que lo material. Puede estar el mejor camión de bomberos, pero si no está el funcionario dispuesto a salvar vidas, no sirve de nada. Actualmente no tenemos la mejor capacidad operativa, desde el punto de vista material, y aun así, en dos años hemos tenido menos muertes, incendios, inundaciones y demás tragedias que lamentar, porque apostamos a lo humano, a la prevención”, concluyó.

T y F/Prensa Gobernación de Miranda